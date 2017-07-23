النصر يبدأ البطولة العربية بمواجهة العهد اللبناني اليوم

يدشن فريق النصر في السادسة مساء اليوم مشواره في البطولة العربية للأندية عندما يواجه العهد اللبناني على ملعب برج العرب “الإسكندرية”، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي اللذين يلتقيان في المباراة الثانية.

ويسعى المدير الفني ريكاردو جوميز إلى تحقيق الاستقرار الفني بعد أن اختتم المعسكر التحضيري بتركيا الذي دام 3 أسابيع، وسيكون اللقاء فرصة له من أجل التعرف على القدرات الحقيقية للمهاجم الليبيري وليام جيبور، والبرازيلي ليوناردو بيريرا المعار من الجزيرة بطل الإمارات، والمدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيخوض النصر المباراة بالطقم الجديد الذي دشنه أمس الأول، ويتكون من قميص أصفر، وشورت أزرق وجوارب صفراء.

وكانت البطولة افتتحت أمس بمباراتين في المجموعة الأولى، حيث التقى نصر حسين الجزائري والوحدة الإماراتي، فيما واجه الأهلي المصري الفيصلي الأردني.

ويتمنى الجهاز الفني للفريق بقيادة ريكاردو جوميز، أن تحقق هذه البطولة المرجو منها بأن يتحقق الانسجام بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.

وينتظر أن يدفع جوميز باللاعبين الثلاثة الجدد، وهم الليبيري وليام جيبور، والبرازيلي ليوناردو رودريجيز، بيريرا والمدافع المغربي سعد لكرو في هذه المباراة بجانب اللاعبين المعتاد مشاركتهم مع الفريق أمثال إبراهيم غالب، وشايع شراحيلي، وعمر هوساوي، وأحمد الفريدي، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي.

وسيغيب عن النصر عبد الله العنزي، ومحمد الحارثي، وحمد العقيلي، الذين استبعدوا من البطولة؛ لأسباب فنية حيث عادوا للرياض لاستكمال التدريبات.

كما يغيب أيضا الحارس وليد عبد الله الذي ترك معسكر الفريق في تركيا، وعاد لجدة للاطمئنان على زوجته التي وضعت طفلة، وسينضم للفريق في الإسكندرية لاحقًا.

على الجانب الآخر، يسعى العهد لإحراز أول ألقابه الخارجية، بعد تعاقده مع المدرب المحلي موسى حجيج، خلفا لباسم مرمر.

ويعلم فريق العهد اللبناني، أنَّ هذه المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأنه يواجه أحد أقوى الفرق المشاركة في البطولة، لكن الجهاز الفني للفريق بقيادة حجيج حرص على الاجتماع بلاعبيه بضرورة بذل أقصى مجهود لديهم والظهور بأداء مشرف لإسعاد الجماهير اللبنانية.

كان الفريق اللبناني، حرص على تدعيم الفريق قبل المشاركة في هذه البطولة؛ حيث تعاقد مع الحارس الدولي مهدي خليل، والمدافع علي السعدي، والمهاجم السنغالي إبراهيما ديوب، ولاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو.

ويدخل فريق العهد اللبناني، المباراة بصفوف مكتملة خاصة بعد عودة ثلاثي المنتخب الأوليمبي حسين زين، وحسين منذر، ومحمد قدوح، اللذين شاركوا مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.