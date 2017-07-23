 المملكة تمنح “10” دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لتسيير أمور بعثة الحج الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير تركي بن مقرن : برنامج منظم يجهز أخضر البارقلايد لدورة الألعاب الآسيوية 2018م مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مساعدات لليمن بأكثر من 615 مليون دولار تحرك عربي دولي لمواجهة تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس الحوثيون يحتجزون حاويات محملة بعلاج وباء الكوليرا طقس اليوم معتدل في جازان وعسير والباحة والطائف.. وحار ببقية المناطق إعلاميون فلسطينيون يصفون خطاب “تميم” توظيفا للمقدسات على الطريقة الإيرانية المملكة تمنح “10” دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لتسيير أمور بعثة الحج الإيرانية النصر يبدأ البطولة العربية بمواجهة العهد اللبناني اليوم الدرونات ذات 250 غراما تخضع للتسجيل في بريطانيا تعرف على أفضل طرق الوقاية من الخرف الرباعية الدولية تطالب الاحتلال بإلغاء إجراءاتها بالأقصى الجيش اليمني يكبد الانقلابيين خسائر فادحة في معسكر خالد

المملكة تمنح “10” دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لتسيير أمور بعثة الحج الإيرانية

المملكة تمنح “10” دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لتسيير أمور بعثة الحج الإيرانية
المناطق - الرياض

أبلغت المملكة، يوم أمس السبت، وفقا لمواقع إيرانية، الحكومة الإيرانية بأنها ستقوم بمنح تأشيرات دخول لوفد دبلوماسي إيراني مؤلف من “10” أشخاص معنيين بتسيير أمور الحجاج الإيرانيين.
ووفقاً لرئيس لجنة الحج والزيارة في البرلمان الإيراني النائب “أحد آزادي خواه” : فإن وزارة الحج والعمرة أبلغت طهران ستصدر تأشيرات دخول للوفد الدبلوماسي الإيراني وأن تأشيرات الدخول ستمنح يوم غدٍالاثنين”.
وأشار النائب خواه إلى عدم وجود أية مشاكل بين طهران والرياض فيما يخص أداء الإيرانيين فريضة الحج لهذا العام، داعيًا وسائل الإعلام الإيرانية والمسؤولين في بلاده إلى عدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تثير المشاكل والحساسية مع المملكة.
وكشف النائب الإيراني أن “الوفد الدبلوماسي الإيراني سيصل إلى المملكة قبل وصول الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، المقرر أن قدومهم للمشاعر المقدسة اعتبارًا من “30 يوليو الجاري وتستمر لغاية “25 أغسطس” المقبل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>