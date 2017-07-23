المملكة تمنح “10” دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات لتسيير أمور بعثة الحج الإيرانية

أبلغت المملكة، يوم أمس السبت، وفقا لمواقع إيرانية، الحكومة الإيرانية بأنها ستقوم بمنح تأشيرات دخول لوفد دبلوماسي إيراني مؤلف من “10” أشخاص معنيين بتسيير أمور الحجاج الإيرانيين.

ووفقاً لرئيس لجنة الحج والزيارة في البرلمان الإيراني النائب “أحد آزادي خواه” : فإن وزارة الحج والعمرة أبلغت طهران ستصدر تأشيرات دخول للوفد الدبلوماسي الإيراني وأن تأشيرات الدخول ستمنح يوم غدٍالاثنين”.

وأشار النائب خواه إلى عدم وجود أية مشاكل بين طهران والرياض فيما يخص أداء الإيرانيين فريضة الحج لهذا العام، داعيًا وسائل الإعلام الإيرانية والمسؤولين في بلاده إلى عدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تثير المشاكل والحساسية مع المملكة.

وكشف النائب الإيراني أن “الوفد الدبلوماسي الإيراني سيصل إلى المملكة قبل وصول الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، المقرر أن قدومهم للمشاعر المقدسة اعتبارًا من “30 يوليو الجاري وتستمر لغاية “25 أغسطس” المقبل.