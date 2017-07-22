 الحوثيون يحتجزون حاويات محملة بعلاج وباء الكوليرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الحوثيون يحتجزون حاويات محملة بعلاج وباء الكوليرا

الحوثيون يحتجزون حاويات محملة بعلاج وباء الكوليرا
المناطق - اليمن

تحتجز الميليشيات الحوثية منذ يومين 3 حاويات في ميناء الحديدة محملة بالأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية وتسبب في وفاة قرابة 1850 شخصا.
وقالت  مصادر ملاحية في الحديدة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل السماح بخروج الأدوية لتوزيعها على المراكز الصحية.

مضيفا أنها تسعى إلى إلزام المنظمات الدولية التي تدخل مساعداتها الإنسانية عبر ميناء الحديدة، إلى دفع رسوم جمركية على المساعدات الإغاثية، وفقا للمصادر ذاتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، إن حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة، فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا 356 ألفا و591 حالة.

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أنها سجلت تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفيات بالكوليرا مع دخول الوباء أسبوعه الـ12 منذ تفشيه في 27 أبريل الماضي.

والمحافظات الأكثر تضررا بالوباء هي تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

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