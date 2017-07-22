 الأمير تركي بن مقرن : برنامج منظم يجهز أخضر البارقلايد لدورة الألعاب الآسيوية 2018م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير تركي بن مقرن : برنامج منظم يجهز أخضر البارقلايد لدورة الألعاب الآسيوية 2018م

الأمير تركي بن مقرن : برنامج منظم يجهز أخضر البارقلايد لدورة الألعاب الآسيوية 2018م
المناطق - واس

كشف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية عن برنامج مركز ومنظم,إضافة إلى إشراف مدرب عالمي على المنتخب السعودي للبارقلايد لتحقيق نتائج مميزة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا عام 2018 م .
وقال: “نسعى لتحقيق نتائج مميزة في الألعاب الآسيوية , ترجمة لطموحات ودعم القيادة الرشيدة وحرصها على الشباب وهو ما أثمر في الاتحاد عن تأسيس المنتخبات الرياضية الجوية السعودية , ومن ضمنها منتخب المملكة للبارقلايد الذي يستعد للمشاركة آسيوياً .
وأوضح سموه أن أخضر البارقلايد وصل إلى إندونيسيا وبدء معسكره الإعدادي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في الألعاب الآسيوية “جاكرتا” 2018 , مبيناً أن “الباراقلايد” أدرجت لأول مرة في تاريخ الرياضات الجوية بعد موافقة المجلس الأولمبي الآسيوي لتكون ضمن الألعاب الآسيوية 2018م.
وسيتضمن معسكر الأخضر في إندونيسيا الذي يستمر لمدة 34 يوماً المشاركة في بطولة محلية للنزول على الهدف ثم المشاركة في بطولة كأس آسيا الثانية للباراقلايد والبطولة التجريبية للألعاب الآسيوية التي ستقام في جبل بونشاك خلال الفترة من 11 حتى 13أغسطس 2017م.
من جانبه أثنى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الجوية فهد القميع، على التسهيلات التي وجدها الاتحاد من اللجنة الأولمبية لإنجاح المعسكر والمشاركة في بطولة كآس آسيا الثانية , متمنياً التوفيق للأخضر في هذه المشاركة القارية .
من جانبه أكد رئيس وفد منتخب المملكة العقيد مظلي فهد الزكري، أن وجود منتخب سعودي منظم لرياضة الباراقلايد مثل الرياضات الأخرى ، هو إنجاز يسجل للاتحاد السعودي للرياضات الجوية وقيادته ، مشيراً إلى أن المعسكر يسير وفق ما هو مخطط له والروح المعنوية للاعبين مرتفعة , إضافة إلى أنهم يحظون بتدريب يومي جاد ومنظم في نفس المكان الذي ستقام فيه الألعاب الآسيوية 2018 .
وقال: اعتماد لعبة الباراقلايد الجوية ضمن الألعاب الآسيوية هو جهد يسجل للمملكة من خلال الدور الفاعل الذي قام به الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية مع المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للألعاب في إندونيسيا بقيادة الدكتور مبارك السويلم. وبالتالي جهد المملكة واضح ومميز في الألعاب الآسيوية من الآن .

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