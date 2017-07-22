 “تداول” تطلق برنامج استثمر بوعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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“تداول” تطلق برنامج استثمر بوعي

“تداول” تطلق برنامج استثمر بوعي
المناطق - واس

أطلقت شركة السوق المالية السعودية “تداول” برنامج “استثمر بوعي” بالشراكة مع الراجحي المالية، ضمن مبادرات تداول الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري في المجتمع من خلال توفير المصادر والأدوات اللازمة لذلك، وتثقيف الأفراد حول أساسيات الاستثمار وتأهيلهم لاتخاذ قرارات استثمارية واثقة.
ويستهدف برنامج “استثمر بوعي” المهتمين بالاستثمار من متمرسين ومبتدئين بغض النظر عن مستوى خبرتهم، وتم تصميمه بناءً على ثلاث ركائز هي التعليم والتفاعل والتطبيق، حيث يحتوي على بوابة تعليمية يمكن للمستفيد التعرف من خلالها على مبادئ الاستثمار وأساسيات التداول في السوق المالية السعودية، كما يقدم البرنامج فرصة للتسجيل في دورات تدريبية والتفاعل مع أصحاب الخبرة والمهتمين واستشارتهم، كذلك يقدم البرنامج فرصة فريدة لتجربة الاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة وتطبيقها على منصة تداول افتراضية تحاكي سوق الأسهم السعودي الحالي.
وسيطلق برنامج “استثمر بوعي” مسابقة استثمارية في منصة التداول الافتراضية على مستوى المملكة، بهدف تشجيع المهتمين بالاستثمار على خوض تجربة استثمارية افتراضية يستطيعون من خلالها تحدي أنفسهم واختبار معلوماتهم المالية في بيئة آمنة.
ويأتي برنامج “استثمر بوعي” إدراكاً من تداول بأهمية استثمار العقول وتوعية الأفراد حول أساسيات الاستثمار لإكسابهم الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، كما يتماشى أيضا مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تهيئة واستثمار كفاءاتنا البشرية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

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