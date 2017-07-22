خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا

توقع مصدر في وزارة النقل الانتهاء قريبًا من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية المتعلقة بتخصيص الأنشطة التجارية التابعة لها.

وذكر المصدر أن وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تدرس طرق توطين صناعة السكك الحديدة وصيانتها في المملكة ودول الخليج، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وعن مشروع قطار الحرمين أكد المصدر أن: “المشروع سيتضمن إنشاء خطوط حديدية مكهربة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ورابغ بطول “450” كيلو مترًا مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة”.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج بطول “450” كيلو مترًا لربط مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين؛ ويقطع المسافة بينهما خلال حوالي ساعتين، وصمم لخدمة “60” مليون راكب سنويًا من خلال “35” قطارًا.