 خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج الجامعة العربية تعتبر القدس “خطا أحمر” وتتهم اسرائيل باللعب بالنار ثغرة “خطيرة جدا” في آيفون.. والحل أصبح متوفرا منسوبو جامعة نجران : الأوامر الملكية ترسم المستقبل المشرق نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا مهرجان القرية العربية بمشاركة ١٠ دول في أبها وصفوا دورة هذا العام بأنها الأميز.. زوار سوق عكاظ: شكرا هيئة السياحة النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم لتنشيط الحركة السياحية في العُلا “تداول” تطلق برنامج استثمر بوعي

خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا

خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا
المناطق - الرياض

توقع مصدر في وزارة النقل الانتهاء قريبًا من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية المتعلقة بتخصيص الأنشطة التجارية التابعة لها.
وذكر المصدر أن وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تدرس طرق توطين صناعة السكك الحديدة وصيانتها في المملكة ودول الخليج، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وعن مشروع قطار الحرمين أكد المصدر أن: “المشروع سيتضمن إنشاء خطوط حديدية مكهربة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ورابغ بطول “450” كيلو مترًا مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة”.
يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج بطول “450” كيلو مترًا لربط مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين؛ ويقطع المسافة بينهما خلال حوالي ساعتين، وصمم لخدمة “60” مليون راكب سنويًا من خلال “35” قطارًا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>