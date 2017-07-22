 المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة

المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة
المناطق - واس

أعلنت وزارة المالية – ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام-, اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 26 شوال 1438هـ الموافق 20 يوليو 2017م، حيث تقوم من خلاله بإصدار صكوك، وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.
وستحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة .
كما تعلن الوزارة أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك لهيئة السوق المالية.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.

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