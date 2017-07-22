 نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن

نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، أن مضامين حزمة الأوامر الملكية السامية التي أصدرها قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – دليلاً واضحاً على الرؤية الثاقبة والحنكة السياسية لقيادتنا الرشيدة والتي لاتألوا جهداً في تحقيق كافة احتياجات المواطن .

ونوه سموه ان هذه الأوامر الملكية  سيكون لها الاثر الإيجابي في تعزيز  أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ، مشيراً سموه الى مواكبتها  للرؤية الوطنية الحكيمة 2030 ، نحو تحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار لهذه البلادة المباركة .

وسأل سموه الله تعالى أن يديم على المملكة  نعمة الامن والامان  في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

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