نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، أن مضامين حزمة الأوامر الملكية السامية التي أصدرها قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – دليلاً واضحاً على الرؤية الثاقبة والحنكة السياسية لقيادتنا الرشيدة والتي لاتألوا جهداً في تحقيق كافة احتياجات المواطن .

ونوه سموه ان هذه الأوامر الملكية سيكون لها الاثر الإيجابي في تعزيز أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ، مشيراً سموه الى مواكبتها للرؤية الوطنية الحكيمة 2030 ، نحو تحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار لهذه البلادة المباركة .

وسأل سموه الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الامن والامان في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ