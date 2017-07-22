منسوبو جامعة نجران : الأوامر الملكية ترسم المستقبل المشرق

أجمع عدد من منسوبي جامعة نجران على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير -حفظه الله- مؤخراً تستهدف تنظيم وتحديث أجهزة الدولة تمشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي فايع، أن استحداث جهاز أمن الدولة سيعزز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لتبقى كما كانت نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في محاربة التطرف بكافة أشكاله، إضافة إلى المحافظة على الأمن والأمان الذي يتمتع به المواطن والمقيم على أرض الوطن، الأمر الذي يبشر بنجاح كافة الخطط التنموية التي ترتبط بقوة وصلابة الأمن الداخلي.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان العسيري، أن الملك سلمان دأب منذ تسلمه مقاليد الحكم على تحديث كافة أركان الدولة وتطوير أنظمتها لضمان تحقيق نجاح الخطط المرسومة في الوقت المحدد لها.

فيما أشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن لفتة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ناديين للصقور والإبل، إلى جانب إنشاء هيئات لتطوير مدينتي الدرعيه والعلا تؤكد عزم الدولة على استغلال الجانب التراثي الذي تنعم به البلد مما يعزز من اقتصادها.

من جهته ذكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. جبران القحطاني أن القرارات التي أصدرها الملك سلمان ترسم المستقبل المشرق للمملكة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية، مبينا أن شمولية القرارات وتنوعها تؤكد تكامل وترابط جميع الجهات الحكومية في تحقيق النجاح المرجو.