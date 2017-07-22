القحطاني يفضح فيديو “الجزيرة”: الشعب والإعلام السعودي قادران على دك حصونكم ومساواتكم بالأرض

ردَّ المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، صباح اليوم على إدّعاء قناة الجزيرة ظهوره في مقطع فيديو متداول، موضحاً أن الأخ الكريم الذي ظهر بالمقطع هو الأستاذ مشعل العنزي، مؤكداً أن المتحكمين في قناة الجزيرة يؤكّدون من جديد كذبها وانهيار مهنيتها.

وقال في تغريدات متتالية عبر “تويتر”: “خلايا عزمي المتحكمين في قناة الجزيرة يؤكّدون من جديد كذبها وانهيار مهنيتها، فزعموا أنني مَن ظهر في هذا المقطع، والأخ الكريم الذي ظهر في المقطع الذي بثّته “الجزيرة” هو الأستاذ مشعل العنزي”.

وأضاف: “ليس هناك عيبٌ أنه أعاد تسجيل المقطع، وكل مَن له اطلاع على إعداد التقارير التلفزيونية يعلم أن هذا أمر طبيعي، وهناك لقطات عديدة لكِبار الإعلاميين الذين تمّ بثّ طلبهم لإعادة التسجيل”.

وتابع: “ليس غريباً أن تظهر “الجزيرة” بهذا المنظر البائس والكذب الفاضح، فمفتاح فهم سياسة القناة التي رسمها القائمون عليها هو الكذب”.

وزاد: “اغتر القائمون على “الجزيرة” بصبرنا طوال السنوات الماضية، ولم يعلموا أن الشعب والإعلام السعودي قادران على دك حصونهم ومساواتها بالأرض في طرفة عين”.

وأكد القحطاني، أن السلطة في قطر سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب القطري الشقيق لبناء منظومتهم الإعلامية وإعلام الظل، بهدف التقسيم ونشر الثورات والتكفير والتطرُّف، وحين قرّر الشعب السعودي إرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي، ومن خلال “تويتر” فقط، تم ذلك قبل أن يرتد لتنظيم الحمدين طرفهم.

وأضاف: “التخبط والارتباك اللذان ظهر بهما تنظيم الحمدين والمستضعف تميم منذ أن كشّر الليث السعودي عن نابه، هو كشف للهر الذي يحكى انتفاخاً صولة الأسد”.

واختتم القحطاني سلسلة تغريداته بقوله: “التغريدات السابقة كتبتها لشرح حالة السلطة القطرية للمهتمين، أما ردّي عليهم فهو باللغة التي تليق بهم (#قل_لهم_يادليم_هلا #لاتكذب_ماهوب_أنا)”.