“الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا

أكد مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الخامسة سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على مدينة ميدي بمحافظة حجة، موضحاً أن الميليشيات باتت محاصرة في كيلو واحد في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة فيما بقية المدينة تحت السيطرة.

وتوقع المصدر وفقا لـ”عكاظ” أن يتم إعلان تطهير مدينة ميدي بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، لافتاً إلى أن 20 مسلحاً انقلابياً قتلوا في الـ12 ساعة الماضية بينهم قيادي، مبيناً أن الجيش قطع الإمدادات عن فلول الانقلابيين ويجري التعامل معهم.

ويأتي التقدم للجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة الواقعة على الأطراف الشمالية لمحافظة الحديدة في الوقت الذي يواصل الجيش زحفه نحو الأطراف الجنوبية للمحافظة، إذ سيطر أمس (السبت) على مدرسة خالد بن الوليد التابعة للمعسكر، ومناطق في مديرية موزع.

من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي الميليشيات الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني في مديرية مريس بمحافظة الضالع أمس.