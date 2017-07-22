 “الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا القحطاني يفضح فيديو “الجزيرة”: الشعب والإعلام السعودي قادران على دك حصونكم ومساواتكم بالأرض دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج الجامعة العربية تعتبر القدس “خطا أحمر” وتتهم اسرائيل باللعب بالنار ثغرة “خطيرة جدا” في آيفون.. والحل أصبح متوفرا منسوبو جامعة نجران : الأوامر الملكية ترسم المستقبل المشرق نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة خصخصة الخطوط الحديدية وتوطين أنشطتها التجارية قريبًا مهرجان القرية العربية بمشاركة ١٠ دول في أبها وصفوا دورة هذا العام بأنها الأميز.. زوار سوق عكاظ: شكرا هيئة السياحة النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

“الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا

“الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا
المناطق - وكالات

أكد مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الخامسة سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على مدينة ميدي بمحافظة حجة، موضحاً أن الميليشيات باتت محاصرة في كيلو واحد في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة فيما بقية المدينة تحت السيطرة.

وتوقع المصدر وفقا لـ”عكاظ” أن يتم إعلان تطهير مدينة ميدي بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، لافتاً إلى أن 20 مسلحاً انقلابياً قتلوا في الـ12 ساعة الماضية بينهم قيادي، مبيناً أن الجيش قطع الإمدادات عن فلول الانقلابيين ويجري التعامل معهم.

ويأتي التقدم للجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة الواقعة على الأطراف الشمالية لمحافظة الحديدة في الوقت الذي يواصل الجيش زحفه نحو الأطراف الجنوبية للمحافظة، إذ سيطر أمس (السبت) على مدرسة خالد بن الوليد التابعة للمعسكر، ومناطق في مديرية موزع.

من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي الميليشيات الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني في مديرية مريس بمحافظة الضالع أمس.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>