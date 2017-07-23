لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء لتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع

يجري محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء بما فيها قبائل القطاع الغربي، الذين يتوقع توليهم مهمة كبيرة في المرحلة القادمة خصوصاً اقتحام الجيش الوطني محافظة الحديدة.

وأوضح محافظ صنعاء عبدالقوي شريف وفقا لـ”عكاظ”، أن اللقاءات مع القبائل تهدف إلى توحيد الصف بما يسهم في مساعدة السلطات الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن قبائل طوق صنعاء شركاء ودورهم مهم.

وفي سياق آخر، أطلق صحفيون يمنيون حملات واسعة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات بوقف محاكمة زملائهم الـ17 الذين تحتجزهم الميليشيات في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ عامين والإطلاق الفوري لهم.