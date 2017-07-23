 لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء لتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء لتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع يوتيوب يُحيل الباحثين عن فيديوهات متطرفة إلى أخرى تدين الإرهاب الركود يواصل سيطرته على العقارات.. صفقات القطاع السكني تخسر ثلث سيولتها في أسبوع شاهد.. قرود الطائف.. مطاردات للزوار لا تنتهي “الشرعية” تسيطر على ميدي.. وتصفية 20 انقلابيا القحطاني يفضح فيديو “الجزيرة”: الشعب والإعلام السعودي قادران على دك حصونكم ومساواتكم بالأرض دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج الجامعة العربية تعتبر القدس “خطا أحمر” وتتهم اسرائيل باللعب بالنار ثغرة “خطيرة جدا” في آيفون.. والحل أصبح متوفرا منسوبو جامعة نجران : الأوامر الملكية ترسم المستقبل المشرق نائب أمير منطقة نجران : مضامين الأوامر الملكية تعزز أمن الوطن المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة

لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء لتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع

لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء لتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع
المناطق - الرياض

يجري محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف لقاءات مكثفة مع زعماء قبائل طوق صنعاء بما فيها قبائل القطاع الغربي، الذين يتوقع توليهم مهمة كبيرة في المرحلة القادمة خصوصاً اقتحام الجيش الوطني محافظة الحديدة.

وأوضح محافظ صنعاء عبدالقوي شريف وفقا لـ”عكاظ”، أن اللقاءات مع القبائل تهدف إلى توحيد الصف بما يسهم في مساعدة السلطات الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن قبائل طوق صنعاء شركاء ودورهم مهم.

وفي سياق آخر، أطلق صحفيون يمنيون حملات واسعة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات بوقف محاكمة زملائهم الـ17 الذين تحتجزهم الميليشيات في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ عامين والإطلاق الفوري لهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>