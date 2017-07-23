 برقية من أهالي مركز صر إلى مدير عام الطرق بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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برقية من أهالي مركز صر إلى مدير عام الطرق بالمنطقة

سليمان مهنا - تبوك

ناشد اهالى مركز صر التابع لمحافظة ضباء والذى يقع شرق مركز المويلح بحوالى 30 كم، وزارة النقل بتمهيد الطريق الموصل للمدرسه ومركز اﻻماره حيث انه منذ عدة سنوات لم يتم تمهيده.

ووفقا للأهالي اصبح الطريق مهلكة للسيارات ويصعب على السكان والمعلمين سالكى هذا الطريق الصحراوى الوصول الى المدرسه والمركز .

وهذا الطريق يخدم حتى الجهات الرسميه فى حال انقاذ او اسعاف مريض او عالق او مصاب ، وحيث حصلت عدة حوادث فى منطقة صر تطلبت مباشرة الجهات الرسمية .

علما ان اﻻهالى رفعوا عدة طلبات بهذا الخصوص للجهات بالارقام المرفقه وكذلك الصور التى توضح صعوبة الطريق بعد ان ترك بدون تمهيد.

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