 أمير القصيم يوافق على ترقية 61 موظفاً بالإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يوافق على ترقية 61 موظفاً بالإمارة

أمير القصيم يوافق على ترقية 61 موظفاً بالإمارة
المناطق / بريدة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على قرار ترقية 61 موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها تفاوتت مراتبهم من الثالثة إلى الخامسة ، وتمنى سمو أمير منطقة القصيم لجميع من شملهم قرار الترقيات التوفيق والسداد ، حاثاً إياهم على بذل مزيداً من الجهد ، وأن يكون ذلك حافزاً لهم لبذل ومضاعفة الجهود ، وأداء المهام المناطة بهم بكل أمانة وإخلاص.
وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة القصيم عمر بن ماضي الربيعان أن الترقيات شملت موظفين من المرتبة الثالثة حتى المرتبة الخامسة بعد استكمال المسوغات النظامية ، وأن قرار الترقيات يأتي امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ، واهتمامه المتواصل بالرفع من مستوى الأداء كماً ونوعاً في الكوادر البشرية بديوان الإمارة ، لتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من الإمارة.
وعبر الموظفون الذين شملهم القرار ، عن سعادتهم بالترقية ، مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، مؤكدين أنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وفق تطلعات القيادة.

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