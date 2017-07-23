 40 مخالفة لمشاغل نسائية بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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40 مخالفة لمشاغل نسائية بأبها

40 مخالفة لمشاغل نسائية بأبها
المناطق - أبها

أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبد العزيز الرمثي أن إدارة الرقابة النسائية بالأمانة سجلت أكثر من 40 مخالفة لعدد من المنشات الصحية النسائية .
وأشار الرمثي إلى أن إدارة الرقابة النسائية بقيادة سلوى القحطاني و برفقة 18 مراقبة قمن بعدد من الجولات التفتيشية المفاجئة والمجدولة لمجموعة من المراكز التجارية الصحية , صالونات التجميل والخياطة , المقاهي النسائية كذلك الأماكن المرخصة للأسر المنتجة وغيرها من الأماكن النسائية .
حيث وصل إجمالي الزيارات خلال الفترة الماضية 162 زيارة ، وتم خلالها تسجيل 42 مخالفةً منها 12 إنذار .
حيث تنوعت المخالفات الصادرة بحق هذه المنشئات ما بين تدني مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالأدوات المستخدمة , وفتح محلات تجارية بدون ترخيص , وعدم توفر أو انتهاء الشهادات الصحية للعاملات في المركز , ومخالفة أنظمة صحة البيئة .
وتم فيها مصادرة أجهزة غير طبية وغير مصرح بها في مراكز التجميل النسائية .

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