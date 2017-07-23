40 مخالفة لمشاغل نسائية بأبها

أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبد العزيز الرمثي أن إدارة الرقابة النسائية بالأمانة سجلت أكثر من 40 مخالفة لعدد من المنشات الصحية النسائية .

وأشار الرمثي إلى أن إدارة الرقابة النسائية بقيادة سلوى القحطاني و برفقة 18 مراقبة قمن بعدد من الجولات التفتيشية المفاجئة والمجدولة لمجموعة من المراكز التجارية الصحية , صالونات التجميل والخياطة , المقاهي النسائية كذلك الأماكن المرخصة للأسر المنتجة وغيرها من الأماكن النسائية .

حيث وصل إجمالي الزيارات خلال الفترة الماضية 162 زيارة ، وتم خلالها تسجيل 42 مخالفةً منها 12 إنذار .

حيث تنوعت المخالفات الصادرة بحق هذه المنشئات ما بين تدني مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالأدوات المستخدمة , وفتح محلات تجارية بدون ترخيص , وعدم توفر أو انتهاء الشهادات الصحية للعاملات في المركز , ومخالفة أنظمة صحة البيئة .

وتم فيها مصادرة أجهزة غير طبية وغير مصرح بها في مراكز التجميل النسائية .