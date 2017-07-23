 وداعاً للشعر الأبيض.. اكتشاف علاج يحول لون الشعر إلى الأسود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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وداعاً للشعر الأبيض.. اكتشاف علاج يحول لون الشعر إلى الأسود

وداعاً للشعر الأبيض.. اكتشاف علاج يحول لون الشعر إلى الأسود
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أسبان أن الشعر الرمادى لمرضى السرطان تحول بشكل غير متوقع إلى الأسود أثناء تناول أدوية جديدة للعلاج المناعي.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أنه فى حين أن العلاج الكيميائى هو سيء السمعة ويتسبب فى سقوط الشعر لكن كان 14 مريضاً شارك فى هذا التقرير، بعضهم فى سن الـ70 يتناولون نوعا جديدا من الأدوية تسمى “العلاج المناعى”، والتى تعمل بشكل مختلف ولها آثار جانبية مختلفة.

ووجد الباحثون الإسبان ، فى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة، أن الدواء لديه قدرة لتحويل الشعر الرمادى إلى البنى.

وقالت الدكتورة “نويليا ريفيرا”، وهى طبيب أمراض الجلدية فى جامعة برشلونة: “لقد اعتقدنا أنه يمكن أن يكون حالة شاذة، لكن فريق البحث وجد نفس الشىء عندما سأل المرضى الآخرين عن لون الشعر قبل العلاج.

وكانت هناك 14 حالة من بين 52 مريضاً بسرطان الرئة يتم اتباعهم لمعرفة ما إذا كان هناك آثار جانبية سيئة من الأدوية “كيترودا”، “أوبديفو” و “تيسنتريق”.

فى حين أن معظم المرضى لم يتغير لون شعرهم، إلا أن 14 حالة تغير لون شعرهم، وفى 13 مريضاً، تحول الشعر من الأبيض إلى البنى الداكن أو الأسود.

وأضاف الباحثون أن النتائج تستحق نظرة أعمق ولكن حذر من أنه من السابق لأوانه الإعلان عن استخدام علاجات جديدة للشعر الرمادي.

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