 لن تتوقعوا فائدة التفكير الإيجابي على الصحة.. دراسة تكشف ذلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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لن تتوقعوا فائدة التفكير الإيجابي على الصحة.. دراسة تكشف ذلك

لن تتوقعوا فائدة التفكير الإيجابي على الصحة.. دراسة تكشف ذلك
المناطق - الرياض

لطالما أكدت الدراسات الطبية أن التفاؤل و الإيجابية تساهم في الشفاء من الأمراض وتقبل العلاج، والعكس صحيح، وهاهي دراسة جديدة تؤكد على ذلك وتفيد بأن التفاؤل يقي أيضا من الأمراض ويطيل العمر، إليكم الدراسة.

الإيجابية وطول العمر:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة ستانفورد أن الناس الذين يعتبرون أنفسهم أقل صحة من الآخرين معرضون لخطر الموت المبكر وذلك لأنهم غير إيجابين.
ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن الأفكار والمشاعر والمعتقدات لها تأثير مباشر على صحتنا، لافتين إلى أن التفكير الإيجابي يعزز الصحة.

تفاصيل الدراسة:

وجدت مؤلفة الدراسة الدكتورة “علياء كروم” أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد، بعد تحليل بيانات 30 ألف شخص أمريكي، أن التفكير الإيجابي يعزز الصحة النفسية ويطيل العمر ويقلل أيضاً من خطر الموت المبكر بمعدل 71%.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في صحتنا، لكن التفكير الإيجابي يعزز الصحة، لافتين إلى أن أولئك الذين يرون أنفسهم أقل صحة هم أكثر عرضة للبقاء غير نشطين، مما يغذى مشاعر الخوف، والإجهاد أوالاكتئاب التي تؤثر سلبا على صحتهم.

وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في تغيير تصورنا بأن ممارسة التمارين الرياضية النشطة في الصالة الرياضية هي السبيل الوحيد لتحقيق مستوى النشاط المناسب، وعلينا بالتفكير الإيجابي.

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