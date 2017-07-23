 الرئيس التركي يصل الى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الرئيس التركي يصل الى جدة

الرئيس التركي يصل الى جدة
المناطق_جدة

وصل فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا, إلى جدة اليوم .

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق, ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس, ومعالى سفير خادم الحرمين الشريفين لدي تركيا وليد عبدالكريم الخريجي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني, ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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