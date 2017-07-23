 كلوب: برشلونة يضيع وقته مع كوتينيو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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كلوب: برشلونة يضيع وقته مع كوتينيو

كلوب: برشلونة يضيع وقته مع كوتينيو
المناطق_وكالات

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم أن برشلونة يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو بغض النظر عن العرض الذي تقدم به.

وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو الذي سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي (2-1) السبت في هونغ كونغ، علما بأنه صنع الهدف الأول للدولي المصري محمد صلاح.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من خلال عرض أفضل، بيد أن كلوب طالبهم بعدم المحاولة.

وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية “إذا قلت انه ليس للبيع، فهو ليس للبيع و لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة”.

و أضاف “مع سواريز لم أكن متواجدا في الفريق و عندما باع النادي ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما مع حالة كوتينيو .

نحن نقترب من لحظة مهمة جدا ونريد أن نتحسن، لذلك علينا أن نحتفظ بلاعبينا الرئيسيين وهذا قراره نهائي.

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