“خالد الفيصل” يكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية…الأربعاء القادم

يعقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، الإربعاء موتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، والذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ، ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أمين عام هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن الأمير خالد الفيصل سيكشف عن تفاصيل المشروع السكني والإداري والترفيهي والذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، لافتا إلى أن سموه سيتطرق أيضا إلى أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.