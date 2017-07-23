بلدية غرب الدمام: حملة ميدانية للحد من ظاهرة الملصقات العشوائية

نظمت بلدية غرب الدمام، حملة ميدانية مكثفة لإزالة الملصقات العشوائية من الأماكن والممتلكات العامة، وذلك في إطار تعزيز النظافة العامة والحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام في المنطقة، فيما حذرت أمانة المنطقة الشرقية من مخالفة الملصقات العشوائية، مشددة على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق مرتكبيها .

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :” أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام وكافة البلديات، بدأت مؤخراً بحملة مكثفة لإزالة الملصقات العشوائية، حيث استهدفت البلديات الملصقات في الأماكن والممتلكات العامة، و تضمنت الحملة إزالة الصور والشعارات والإعلانات الملصقة على الجدران واللوحات التحذيرية والارشادية، مشيراً الى أن ذلك جاء انطلاقاً من حرص الأمانة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة وسعيها المستمر للحد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام في المنطقة، و المحافظة على الممتلكات العامة من التشويه.

وأضاف : الملصقات العشوائية التي باتت تشكل ظاهرة سلبية في المنطقة وهي محل اهتمام كبير من قبل أمانة الشرقية، إذ تعمل بشكل مكثف على إزالتها وخاصة الملصقات التي على أعمدة الإنارة وإشارات المرور ، لافتا الى ضبط أمانة الشرقية عدد من المخالفات من هذا النوع وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية كما أكد الصفيان بمتابعة المخالفين وتغريمهم حسب الاجراءات الرسمية، وفق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدبة وفق النظام المتبع.

وأشار الصفيان إلى أن مثل هذه الملصقات الدعائية قد تتيح المجال لضعاف النفوس في استغلالها لأغراض عديدة.

ودعا الصفيان جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة ، مشيراً إلى ضرورة المشاركة المجتمعية والابلاغ فورا حال رصد اي مخالفة وذلك بالاتصال على مركز البلاغات (940 )للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي ، او عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، لافتا إلى ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية .