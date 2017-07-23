 أمير منطقة حائل: القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل: القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن

أمير منطقة حائل: القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن
المناطق_حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن القرارات الملكية وعلى رأسها إعادة هيكلة القطاعات الأمنية وتأسيس رئاسة لأمن الدولة وغيرها من القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تعزيز أمنه واستقراره وتطوره.

 

وقال سموه في تصريح صحفي إن النظرة الثاقبة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مكنت البلاد من تبوء مكانة دولية رفيعة وجعلت من المملكة محورا رئيسيا لمحاربة الإرهاب ودعم السلام العالمي بحرص منه حفظه الله ومتابعة من عضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

ودعا سموه الله بأن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها وأن يديم أمن الوطن واستقراره إنه سميع مجيب.

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