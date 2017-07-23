نائب أمير الشرقية يدشن قافلة بناء ٢ بديوان الإمارة غداً

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالع زيز نائب أميرالمنطقة الشرقية م ن ديوان الإمارة بالدمام غداً ا لإثنين قافلة صيف بناء ٢٠١٧ وال تيتنظمها جمعية بناء لرعاية الأ يتام بالمنطقة الشرقية تحت شعار (#مساندتهم_واجب_علينا ) وتزور المدن التالية : الرياض والطائف ومكة المكرمة وجدةوجازان وأبها ويشارك فيها ثمانية وعشرون ابن اً من أبناء الجمعية يرافقهم مش رفينتربويين وتستمر لمدة ١٩ يوم اً ، ومن أبرز برامج القافلة زي ارة الأبطال المرابطين في الحدا لجنوبي وإيصال رسائل الشكر والت قدير التي سيتم استقبالها من ال مواطنين من خلالالفعاليات المصا حبة التي ستنظمها القافلة خصيصا لهذا الهدف السامي عرفاناً ووف اءًبالدور البطولي الكبير الذين تقوم به القوات المرابطة في ال حد الجنوبي وتدافع عنالوطن ومقد ساته وأبناءه ، ويتخلل الرحلة ع ند زيارتها لكل مدينة العديد من البرامجوالأنشطة المختلفة سعياً لإشراك أبناء الجمعية في الأنش طة المتنوعة، واكتساب المهاراتو كذلك القيام بالأعمال التطوعية.

كما تهدف الرحلة لغرس مفهوم الم واطنة الصالحة، والتعرف على الع ديد من مدن المملكة،والعمل على اكساب الأبناء مهارات متنوعة، و تعليم الأبناء تحمل المسؤولية و الاعتماد علىالنفس، بالإضافة لل ترفيه واستثمار وقت الفراغ بما يعود على المشاركين بالنفع مع ت نفيذمجموعة من الاعمال التطوعية خلال محطات الرحلة. وتأتي هذه الرحلة ضمن برامجوانشطة الجمعية وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ا لأمير تركي بن محمد بن فهدالمست شار بالديوان الملكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

وستنطلق الرحلة بعد تدشين سمو ن ائب أمير المنطقة الشرقية لها م باشرة إلى محطتهاالأولى مدينة ا لرياض وسيتخللها العديد من الزي ارات للمواقع التاريخية بالتعاو ن معهيئة تطوير منطقة الرياض .

وقال الأستاذ عبدالله بن راشد ا لخالدي عضو مجلس الشورى مدير عا م جمعية بناء إنتدشين صاحب السم و الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرق يةللقافلة وتوديع المشاركين فيه ا بديوان الإمارة استمراراً لدع م الإمارة لأنشطة الجمعيةومتابع ة صاحب السمو الملكي الأمير سعو د بن نايف بن عبدالعزيز أمير ال منطقة الشرقيةللجمعية ودعمها في جميع المجالات مما كان له الأث ر البالغ في تميز الجمعية وتطور هاوفوزها بالعديد من الجوائز عل ى مستوى المملكة والخليج والوطن العربي .

وأضاف الخالدي : نحن نحرص في بن اء على استغلال مواسم الاجازات الدراسيةلتطوير وتدريب أبنائنا المنتسبين للجمعية بجميع فئاتهم العمرية وتخصيص البرامجالتي تن اسب كل فئة عمرية والحمد الله ف مخرجات هذه البرامج التدريبية ك انت جيدةوعادت بالنفع على أبنائ نا الأيتام وهذا يظهر لنا من خل ال قياس الأثر الذي نجريه علىال برامج التدريبية وتبين لنا مدى استفادة اليتيم من البرنامج .

وقال الخالدي : بإذن الله سيكون لقافلة صيف بناء مردود إيجابي على أبنائنا المشاركينوسيعودون لأسرهم بمعارف جديدة ومهارات ست ساهم في تحقيق رؤية الجمعية في بناءشخصية اليتيم وجعله قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال ما يقدم له من برامجوانشطة نوعي ة .. كما أشكر جميع الشركاء و ا لداعمين لمسيرة الجمعية وعلى رأ سهمصاحب السمو الملكي الأمير سع ود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكيالأمير أحمد بن فهد بن سلمان وجميع الداعمين من رج ال الأعمال والإفراد وأسال الله أن يرزقنا مرافقة النبي صلى الل ه عليه وسلم في الجنة متمنين لل قافلة كل التوفيق .