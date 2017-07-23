نائب أمير الشرقية يدشن قافلة بناء ٢ بديوان الإمارة غداً

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أميرالمنطقة الشرقية من ديوان الإمارة بالدمام غداً الإثنين قافلة صيف بناء ٢٠١٧ والتيتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية تحت شعار(#مساندتهم_واجب_علينا ) وتزور المدن التالية : الرياض والطائف ومكة المكرمة وجدةوجازان وأبها ويشارك فيها ثمانية وعشرون ابناً من أبناء الجمعية يرافقهم مشرفينتربويين وتستمر لمدة ١٩ يوماً ، ومن أبرز برامج القافلة زيارة الأبطال المرابطين في الحدالجنوبي وإيصال رسائل الشكر والتقدير التي سيتم استقبالها من المواطنين من خلالالفعاليات المصاحبة التي ستنظمها القافلة خصيصا لهذا الهدف السامي عرفاناً ووفاءًبالدور البطولي الكبير الذين تقوم به القوات المرابطة في الحد الجنوبي وتدافع عنالوطن ومقدساته وأبناءه ، ويتخلل الرحلة عند زيارتها لكل مدينة العديد من البرامجوالأنشطة المختلفة سعياً لإشراك أبناء الجمعية في الأنشطة المتنوعة، واكتساب المهاراتوكذلك القيام بالأعمال التطوعية.
كما تهدف الرحلة لغرس مفهوم المواطنة الصالحة، والتعرف على العديد من مدن المملكة،والعمل على اكساب الأبناء مهارات متنوعة، وتعليم الأبناء تحمل المسؤولية والاعتماد علىالنفس، بالإضافة للترفيه واستثمار وقت الفراغ بما يعود على المشاركين بالنفع مع تنفيذمجموعة من الاعمال التطوعية خلال محطات الرحلة. وتأتي هذه الرحلة ضمن برامجوانشطة الجمعية وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهدالمستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وستنطلق الرحلة بعد تدشين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لها مباشرة إلى محطتهاالأولى مدينة الرياض وسيتخللها العديد من الزيارات للمواقع التاريخية بالتعاون معهيئة تطوير منطقة الرياض .
وقال الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء إنتدشين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقيةللقافلة وتوديع المشاركين فيها بديوان الإمارة استمراراً لدعم الإمارة لأنشطة الجمعيةومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقيةللجمعية ودعمها في جميع المجالات مما كان له الأثر البالغ في تميز الجمعية وتطورهاوفوزها بالعديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي .
وأضاف الخالدي : نحن نحرص في بناء على استغلال مواسم الاجازات الدراسيةلتطوير وتدريب أبنائنا المنتسبين للجمعية بجميع فئاتهم العمرية وتخصيص البرامجالتي تناسب كل فئة عمرية والحمد الله فمخرجات هذه البرامج التدريبية كانت جيدةوعادت بالنفع على أبنائنا الأيتام وهذا يظهر لنا من خلال قياس الأثر الذي نجريه علىالبرامج التدريبية وتبين لنا مدى استفادة اليتيم من البرنامج .
وقال الخالدي : بإذن الله سيكون لقافلة صيف بناء مردود إيجابي على أبنائنا المشاركينوسيعودون لأسرهم بمعارف جديدة ومهارات ستساهم في تحقيق رؤية الجمعية في بناءشخصية اليتيم وجعله قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال ما يقدم له من برامجوانشطة نوعية .. كما أشكر جميع الشركاء و الداعمين لمسيرة الجمعية وعلى رأسهمصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكيالأمير أحمد بن فهد بن سلمان وجميع الداعمين من رجال الأعمال والإفراد وأسال اللهأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة متمنين للقافلة كل التوفيق .
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