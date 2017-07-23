أحبت زميلها فقتلت زوجته

تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط موظفة، لاتهامها بقتل زوجة زميلها بعدة طعنات نافدة داخل شقتها، بسلاح أبيض “سكين”، لشعورها بالغيرة منها.

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي، بوصول بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بجرحين طعنيين بالرقبة وأسفل الأذن اليمنى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وبانتقال رئيس مباحث القسم وسؤال زوج المجني عليها 28 سنة عامل بشركة أدوية، أقر بحضور زميلته حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل بشركة الأدوية التي يعمل بها، للشقة سكنه، حيث التقت مع زوجته وحال قيامها باستضافتها قامت بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض “مطواة”، وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، حيث تمكن الأهالي من ضبطها وبحوزتها السلاح المستخدم وعليه آثار دماء، وتم التحفظ عليه، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا أقوال زوج المجني عليها.

وبمواجهة المتهمة المضبوطة اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بوجود علاقة عاطفية بزوج المتوفية، إلا أنه لم يبادلها نفس العلاقة، فقررت الانتقام من زوجته المجني عليها، بسبب الغيرة، وحال استضافتها لها قامت بطعنها بالرقبة من الناحية اليمنى فقامت بالعدو ناحية البلكونة للاستغاثة بالجيران، فقامت بطعنها مرة أخرى أسفل الأذن اليمنى، وتجمع الأهالي وتمكنوا من ضبطها والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على المكان.

وقالت المتهمة 29 سنة، في اعترافاتها إنها تعمل موظفة في شركة أدوية منذ فترة، وتعرفت على زميل لها بالعمل وشعرت أنها تحبه وصارحته بمشاعرها، لكنه كان يتهرب منها في كل مرة تتحدث معه فيها عن ارتباطهما.

وأضافت المتهمة، فوجئت بزميلي يخبرني بأنه “متزوج” ولا يستطيع الارتباط بي بسبب زوجته، فجن جنوني ولم أستطع تحمل الخبر، وعندما تأكدت من كلامه شعرت بالغيرة وذهبت إلى منزله لمقابلة زوجته وجلست معها وأخبرتها أنني أحبه، فصرخت في وجهي فقمت بطعنها بمطواة، وعندما حاولت الفرار مني أنهلت عليها بعدة طعنات حتى تأكدت من أنها فارقت الحياة وتركت المنزل، وهربت حتى تم ضبطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة