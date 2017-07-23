 أحبت زميلها فقتلت زوجته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أحبت زميلها فقتلت زوجته أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا دراسة بريطانية: القيادة لفترات طويلة تسرع من شيخوخة المخ نائب أمير الشرقية يدشن قافلة بناء ٢ بديوان الإمارة غداً أمير منطقة حائل: القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن بلدية غرب الدمام: حملة ميدانية للحد من ظاهرة الملصقات العشوائية كلوب: برشلونة يضيع وقته مع كوتينيو “خالد الفيصل” يكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية…الأربعاء القادم مقدمات برامج (B.B.C) وصحفياتها يطالبن بسد فجوة الرواتب بين الجنسين صحة تبوك تطلق حملة التبرع بالخلايا الجذعية دعماً لمرضى السرطان التعليم تلزم المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية أمير مكة يلتقي بمدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين مؤخراً

أحبت زميلها فقتلت زوجته

أحبت زميلها فقتلت زوجته
المناطق_القاهرة

تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط موظفة، لاتهامها بقتل زوجة زميلها بعدة طعنات نافدة داخل شقتها، بسلاح أبيض “سكين”، لشعورها بالغيرة منها.
وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي، بوصول بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بجرحين طعنيين بالرقبة وأسفل الأذن اليمنى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
وبانتقال رئيس مباحث القسم وسؤال زوج المجني عليها 28 سنة عامل بشركة أدوية، أقر بحضور زميلته حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل بشركة الأدوية التي يعمل بها، للشقة سكنه، حيث التقت مع زوجته وحال قيامها باستضافتها قامت بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض “مطواة”، وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، حيث تمكن الأهالي من ضبطها وبحوزتها السلاح المستخدم وعليه آثار دماء، وتم التحفظ عليه، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا أقوال زوج المجني عليها.
وبمواجهة المتهمة المضبوطة اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بوجود علاقة عاطفية بزوج المتوفية، إلا أنه لم يبادلها نفس العلاقة، فقررت الانتقام من زوجته المجني عليها، بسبب الغيرة، وحال استضافتها لها قامت بطعنها بالرقبة من الناحية اليمنى فقامت بالعدو ناحية البلكونة للاستغاثة بالجيران، فقامت بطعنها مرة أخرى أسفل الأذن اليمنى، وتجمع الأهالي وتمكنوا من ضبطها والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على المكان.
وقالت المتهمة 29 سنة، في اعترافاتها إنها تعمل موظفة في شركة أدوية منذ فترة، وتعرفت على زميل لها بالعمل وشعرت أنها تحبه وصارحته بمشاعرها، لكنه كان يتهرب منها في كل مرة تتحدث معه فيها عن ارتباطهما.
وأضافت المتهمة، فوجئت بزميلي يخبرني بأنه “متزوج” ولا يستطيع الارتباط بي بسبب زوجته، فجن جنوني ولم أستطع تحمل الخبر، وعندما تأكدت من كلامه شعرت بالغيرة وذهبت إلى منزله لمقابلة زوجته وجلست معها وأخبرتها أنني أحبه، فصرخت في وجهي فقمت بطعنها بمطواة، وعندما حاولت الفرار مني أنهلت عليها بعدة طعنات حتى تأكدت من أنها فارقت الحياة وتركت المنزل، وهربت حتى تم ضبطي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>