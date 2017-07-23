 دراسة بريطانية: القيادة لفترات طويلة تسرع من شيخوخة المخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة بريطانية: القيادة لفترات طويلة تسرع من شيخوخة المخ

دراسة بريطانية: القيادة لفترات طويلة تسرع من شيخوخة المخ
المناطق_وكالات

خلصت دراسة بريطانية إلى أن القيادة لأكثر من ساعتين يوميا لها تأثيرات سلبية على معدلات الذكاء.
وحذر الباحثون من أن القيادة لفترات طويلة تسرع عملية شيخوخة المخ.
وقال الباحثون إن نتائج الدراسة يمكن أن ترجع إلى أن المخ يكون أقل نشاطا خلال فترات القيادة الطويلة.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد أن الدراسة شملت أكثر من نصف مليون بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما على مدار خمسة أعوام.
ومن بين هؤلاء، نحو 93 ألف شخص يقومون بالقيادة لأكثر من ساعتين أو ثلاث يوميا.
وخلص الباحثون إلى أن معدلات الذكاء تراجعت بحدة على مدار فترة الدراسة بين الذين يقودون سياراتهم لفترات طويلة مقارنة بالذين يقودون لفترات قصيرة أو لا يقودون سيارات.
وقال كيشان باكرانيا، الخبير في علم الأمراض بجامعة لستر لصحيفة ذا صنداي تايمز: “نعلم أن القيادة بانتظام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا تضر القلب”.
وأضاف ” الدراسة تشير إلى أن هذا الأمر مضر أيضا للمخ، ربما لان المخ يكون أقل نشاطا أثناء ساعات القيادة”.

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