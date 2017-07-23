 أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا دراسة بريطانية: القيادة لفترات طويلة تسرع من شيخوخة المخ نائب أمير الشرقية يدشن قافلة بناء ٢ بديوان الإمارة غداً أمير منطقة حائل: القرارات الملكية الكريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن بلدية غرب الدمام: حملة ميدانية للحد من ظاهرة الملصقات العشوائية كلوب: برشلونة يضيع وقته مع كوتينيو “خالد الفيصل” يكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية…الأربعاء القادم مقدمات برامج (B.B.C) وصحفياتها يطالبن بسد فجوة الرواتب بين الجنسين صحة تبوك تطلق حملة التبرع بالخلايا الجذعية دعماً لمرضى السرطان التعليم تلزم المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية أمير مكة يلتقي بمدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين مؤخراً بلدية اللهابة ترفع 3200 م3 من مخلفات البناء و تقوم بجولات تفتيشية على المحلات التجارية

أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا

أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا
المناطق_عادل الزهراني
طالب أهالي محافظة تربة وعدد كبير من المغردين عبر  هاشتاق  باسم  #حضن_طريق_الموت مطالبين  بعدد من  المطالب  التي  يحتاجها  طريق  حضن  وهي
مطالب بسيطه مقابل حياة وسلامة الناس منها
١- ازدواجية الطريق وإناره
٢- سياج يمنع الإبل السائبة
٣- مركز للهلال الأحمر
٤- أمن الطرق
وشارك  الكثير  بالهاشتاق  منهم
على  الغفيلي  غرد  بقوله
١٠٠كلم وفيات فيه تناهز إستشهاد أبطالنا بالحد الجنوبي.
مسار واحد بلا شبك وكله شاحنات الموت وإبل سائبة حصدت فلذات أكبادنا !
اما الإعلامي  عمر  مسفر  العتيبي
‏بلا شك يعيش سالكي الطريق حالة من الرعب والهلع بسبب فساد المسؤولين الذين ما زالوا في سبات عميق بعدم حسهم بفقدان الأرواح
وغرد سالم  البقمي
أين المسؤول!
أين وزارة النقل!

لا حياة لمن تنادي

أما  الدكتور  خالد  عائش  البقمي فغرد
كل أهالي تربة ينطقون بلسان واحد: مطلبنا الأساس وهاجسنا الأولى وقضيتنا الأبرز هي أنقذونا من مآسي وفواجع طريق حضن
وذكر سعد  الدغفلي بقوله
أجزم أنه لايوجد بيت وعائلة في تربه إلا وفقدوا أخاً لهم أو والداً عطوف
اما عبدالله  الوازعي فغرد

٤٠ مواطن ونحو ٩٠ إصابه في عام واحد والمسؤول يتجاهل المأساه  ..
بربكم ماذا تتوقعون لو كان هذاالعدد في دوله غربية ؟؟؟؟؟
أما  الشاعر  سعود  البقمي  فغرد  بقصيدة
ياوزير النقل قدام توضع فالكفن
خاف ربك قبل يومن مافيه امجامله
كل يوم ايموت خمسه وسته في حضن
وغيرهم فالخط ماتت عوايل كامله
وذكرت جوج
‏كم من الأشخاص يجب أن يكونوا ضحية لهذا الطريق حتى تلين قلوب مسؤولي وزارة النقل قبل صدور قراراتهم ؟
مناحي الغرمول  فغرد  قائلا
نعيش حاله رعب بل اشبه ب حاله حرب طاحنه مع هذا الطريق الكل منا فقد اخو وقريب وصديق الا متى تستمر المعاناه
وأهالي  تربة  ثقتهم  في ولاة  أمرنا  بأن  يحلو  معاناتهم  مع  هذا  الطريق  الذي  حصد  الكثير  من  الأرواح  وفي  القريب  العاجل  بإذن الله تعالى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>