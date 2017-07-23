أهالي تربة طريق حضن حصد الكثير من الأرواح وكلنا ثقة في ولاة الأمر بإنهاء معاناتنا

طالب أهالي محافظة تربة وعدد كبير من المغردين عبر هاشتاق باسم #حضن_طريق_الموت مطالبين بعدد من المطالب التي يحتاجها طريق حضن وهي

مطالب بسيطه مقابل حياة وسلامة الناس منها

١- ازدواجية الطريق وإناره

٢- سياج يمنع الإبل السائبة

٣- مركز للهلال الأحمر

٤- أمن الطرق

وشارك الكثير بالهاشتاق منهم

على الغفيلي غرد بقوله

١٠٠كلم وفيات فيه تناهز إستشهاد أبطالنا بالحد الجنوبي.

مسار واحد بلا شبك وكله شاحنات الموت وإبل سائبة حصدت فلذات أكبادنا !

اما الإعلامي عمر مسفر العتيبي

‏بلا شك يعيش سالكي الطريق حالة من الرعب والهلع بسبب فساد المسؤولين الذين ما زالوا في سبات عميق بعدم حسهم بفقدان الأرواح

وغرد سالم البقمي



أين وزارة النقل! أين المسؤول!أين وزارة النقل! لا حياة لمن تنادي

أما الدكتور خالد عائش البقمي فغرد

كل أهالي تربة ينطقون بلسان واحد: مطلبنا الأساس وهاجسنا الأولى وقضيتنا الأبرز هي أنقذونا من مآسي وفواجع طريق حضن

وذكر سعد الدغفلي بقوله

أجزم أنه لايوجد بيت وعائلة في تربه إلا وفقدوا أخاً لهم أو والداً عطوف

اما عبدالله الوازعي فغرد

‏

٤٠ مواطن ونحو ٩٠ إصابه في عام واحد والمسؤول يتجاهل المأساه ..

بربكم ماذا تتوقعون لو كان هذاالعدد في دوله غربية ؟؟؟؟؟

أما الشاعر سعود البقمي فغرد بقصيدة

ياوزير النقل قدام توضع فالكفن

خاف ربك قبل يومن مافيه امجامله

كل يوم ايموت خمسه وسته في حضن

وغيرهم فالخط ماتت عوايل كامله

وذكرت جوج

‏كم من الأشخاص يجب أن يكونوا ضحية لهذا الطريق حتى تلين قلوب مسؤولي وزارة النقل قبل صدور قراراتهم ؟

مناحي الغرمول فغرد قائلا

نعيش حاله رعب بل اشبه ب حاله حرب طاحنه مع هذا الطريق الكل منا فقد اخو وقريب وصديق الا متى تستمر المعاناه

وأهالي تربة ثقتهم في ولاة أمرنا بأن يحلو معاناتهم مع هذا الطريق الذي حصد الكثير من الأرواح وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى.