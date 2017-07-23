 وزارة الحج والعمرة: المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد للحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة الحج والعمرة: المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد للحج

وزارة الحج والعمرة: المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد للحج
المناطق_مكة

أكد المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية؛ اعلان بعض منظمي الحملات غير النظامية عن تقديمهم لخدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة حجاج الداخل .

وشدد المركز الإعلامي أن وزارة الحج والعمرة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء هذه الحملات المخالفة، مبينا لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث يمكن زيارته عبر العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) خلال الفترة من غرة شهرة ذي القعدة المقبل إلى السابع من شهر ذي الحجة (وفق الرؤية) .

وأوضح المركز الإعلامي أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في بوابة المسار الالكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

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