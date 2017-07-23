 “التجارة” تدشن لوحة قياس أداء المشاريع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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“التجارة” تدشن لوحة قياس أداء المشاريع

“التجارة” تدشن لوحة قياس أداء المشاريع
المناطق_الرياض

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي صباح اليوم الأحد لوحة قياس أداء المشاريع والاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار، والتي تعنى بمتابعة مؤشرات أداء المنظومة وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية 2020، حيث تعرض اللوحة وتوثق أداء مختلف المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالمنظومة مع تكامل مباشر بين المشاريع والمبادرات والأهداف بما يضمن متابعة وقياس تقدم المنظومة بشكل الكتروني واستباقي، وبالتالي تعزيز أداء جهات منظومة التجارة والاستثمار ورفع انتاجيتها.

وشدد القصبي خلال التدشين على متابعة اللوحة بشكل مستمر وعرضها في الاجتماعات الدورية لجهات المنظومة وذلك لرفع المتابعة والدعم لمشاريع المنظومة ومستهدفاتها وبما يضمن استخدامها بالشكل الأمثل.

وتأتي هذه اللوحة كأحد أدوات الدعم التي يقدمها مكتب تحقيق الرؤية بمنظومة التجارة والاستثمار وتهدف لعرض مباشر لحالة المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المرتبطة بالأجندة الاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار والتي يتم جلب بياناتها تلقائياً من خلال أنظمة إدارة المشاريع، تتوفر اللوحة من خلال مختلف متصفحات الانترنت وكذلك من خلال تطبيق على أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية، كما تقدم العديد من الخصائص ومنها طباعة التقارير الدورية وكذلك طلبات تصعيد العوائق وعرض مستجدات المبادرات والمشاريع والأهداف الاستراتيجية.

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