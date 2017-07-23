 خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات مدير تعليم الطائف يستقبل سفراء الحزم مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة انطلاق دورة الحفاظ الأولى بتبوك غدا استقبل مجموعة من شباب عقلة الصقور.. أمير القصيم: الشباب هم وقود البلاد وحماتها نائب أمير الشرقية يشيد بالنقلة التي تشهدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال الخدمات الالكترونية وظائف الشاغرة على بند المستخدمين بتعليم جازان خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة التخصصي يكشف أسباب اعتلال نبضات القلب لدى عوائل سعودية “التجارة” تدشن لوحة قياس أداء المشاريع تمديد باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج وزارة الحج والعمرة: المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد للحج

خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
المناطق_الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي.

كما حضره من الجانب التركي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول أكار، ووزير الخارجية مولود أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والثروة الطبيعية برات البيراق، ووزير الدفاع الوطني نور الدين جنيكلي، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

و في وقت سابق استقبل خادم الحرمين في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس التركي، وفي بداية الاستقبال صافح الرئيس التركي الأمراء و الوزراء، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق للرئيس التركي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس التركي والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، و الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وعددا من الوزراء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>