خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي.

كما حضره من الجانب التركي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول أكار، ووزير الخارجية مولود أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والثروة الطبيعية برات البيراق، ووزير الدفاع الوطني نور الدين جنيكلي، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

و في وقت سابق استقبل خادم الحرمين في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس التركي، وفي بداية الاستقبال صافح الرئيس التركي الأمراء و الوزراء، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق للرئيس التركي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس التركي والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، و الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وعددا من الوزراء.