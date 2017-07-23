وظائف الشاغرة على بند المستخدمين بتعليم جازان

تعلن الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان عن توفر عددا من الوظائف الشاغرة بمسمى “حارس/حارسة” على لائحة بند المستخدمين في عدد من مدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات على مستوى الإدارة وفق الاحتياج وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية “ساعد”.

وأوضحت إلى أنها تستقبل التقديم للراغبين أو من سبق لهم التقديم في فترة سابقة على الوظائف إلكترونيا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2/11/1438هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه على الرابط (http://sja.jazanedu.gov.sa/ ApplicantInfo.aspx) ، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم/ـة عن 35 عاما لمدارس ومكاتب التعليم للبنات و25 عاما لمدارس البنين.

3- أن يكون المتقدم/ـة متزوج وذلك بالنسبة لمدارس البنات.

4- أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يكون المتقدم/ـة له سوابق لدى الجهات الأمنية.

6- أن يجتاز المتقدم/ـة الكشف الطبي.

7- سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم/ـة من العمل.

8- أن لا يكون المتقدم/ـة لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

9- إثبات السكن في مقر الوظيفة للمتقدم/ـة.

10- أن يجيد المتقدم/ـة القراءة والكتابة.

11- أن يكون المتقدم/ـة مسجلا في برنامج الخدمة المدنية “ساعد” مع ارفاق ما يثبت.

12- اجتياز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.