 نائب أمير الشرقية يشيد بالنقلة التي تشهدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال الخدمات الالكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يشيد بالنقلة التي تشهدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال الخدمات الالكترونية

نائب أمير الشرقية يشيد بالنقلة التي تشهدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال الخدمات الالكترونية
المناطق_عبد الله السعيدي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي، ومنسوبي فرع الهيئة.
واطلع سموه على مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الذي يسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، كما اطلع يحفظه الله على التقرير السنوي لفرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية في مجال تعزيز الجودة في القطاعات المختلفة، والشراكات التي عمل عليها الفرع لتعزيز ثقافة الجودة في المنطقة الشرقية، مشيداً سموه بما تبذله الهيئة في ضبط السلع غير المطابقة للمواصفات من خلال مشاركتها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، والارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات المقدمة في المنطقة الشرقية، كما أشاد سموه بالنقلة التي تشهدها الهيئة في مجال الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين، منوهاً بدور الهيئة في برامج كفاءة الطاقة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.
من جهته عبر الدكتور طامس الحمادي باسمه وباسم منسوبي فرع الهيئة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على نصائح سموه وتوجيهاته، مؤكداً أن دعم سموه وإشادته حافز له ولزملائه لبذل المزيد، لتعزيز ثقافة الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة في المنطقة الشرقية.

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