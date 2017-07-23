مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات

كرم سعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد / ذعار بن سعود العتيبي جميع الأعضاء المشاركين بالمعرض التوعوي عن أضرار المخدرات الذي أقيم قبل ايام .

حيث جاء التكريم لقاء مساهمتهم في نجاح الفعالية والتي كانت تحت شعار ( أنتم الأمل لبناء الوطن )

و تم تكريم كلاً من الأعضاء المشاركين من إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومن مجمع الأمل والصحة النفسية و العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة الخرج و اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الوسطى و مجمع عيادات طبيبك