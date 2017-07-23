 مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات مدير تعليم الطائف يستقبل سفراء الحزم مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة انطلاق دورة الحفاظ الأولى بتبوك غدا استقبل مجموعة من شباب عقلة الصقور.. أمير القصيم: الشباب هم وقود البلاد وحماتها نائب أمير الشرقية يشيد بالنقلة التي تشهدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال الخدمات الالكترونية وظائف الشاغرة على بند المستخدمين بتعليم جازان خادم الحرمين ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة التخصصي يكشف أسباب اعتلال نبضات القلب لدى عوائل سعودية “التجارة” تدشن لوحة قياس أداء المشاريع تمديد باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج وزارة الحج والعمرة: المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد للحج

مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات

مديرمكافحة المخدرات بالخرج يكرم المشاركين في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات
المناطق_أشرف العصيمي

كرم سعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد / ذعار بن سعود العتيبي  جميع الأعضاء المشاركين بالمعرض التوعوي عن أضرار المخدرات الذي أقيم قبل ايام .
حيث جاء التكريم لقاء مساهمتهم في نجاح الفعالية والتي كانت تحت شعار ( أنتم الأمل لبناء الوطن )
و تم تكريم  كلاً من الأعضاء المشاركين من إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومن مجمع الأمل والصحة النفسية و العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة الخرج و اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الوسطى و مجمع عيادات طبيبك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>