 استقبل مجموعة من شباب عقلة الصقور.. أمير القصيم: الشباب هم وقود البلاد وحماتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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استقبل مجموعة من شباب عقلة الصقور.. أمير القصيم: الشباب هم وقود البلاد وحماتها

استقبل مجموعة من شباب عقلة الصقور.. أمير القصيم: الشباب هم وقود البلاد وحماتها
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة اليوم الأحد مجموعة من الشباب الذين قاموا بمبايعة وطنية ومعايدة للقيادة الرشيدة ثالث أيام عيد الفطر المبارك , فوق جبل طمية بمحافظة عقلة الصقور بحضور محافظ عقلة الصقور سليمان الفوزان.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل قائد الفريق عبدالله الحربي الذي أوضح بأن الحافز الوطني الذي جعل أبناء عقلة الصقور ومنطقة القصيم بشكل عام يقدمون كل مافي قلوبهم من محبة وولاء وتفاني لهذا الوطن وقيادته نحو تقديم مثل تلك المبادرات الوطنية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الذي توج هذا العمل الوطني بتشجيع الشباب الدائم .

إثر ذلك تسلم سموه مجسماً تذكارياً لمبادرة الشباب الوطنية التي قاموا بها فوق قمة جبل طمية الواقع في محافظة عقلة الصقور .

بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن الشباب هم وقود البلاد وحماتها , مشيراً سموه إلى أن بلادنا ستبقى متفاخرة ومتباهية بأبنائها تحت ضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله .

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