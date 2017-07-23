انطلاق دورة الحفاظ الأولى بتبوك غدا

تنطلق بمدينة تبوك غدا دورة الحفاظ الأولى بالمنطقة تحت إشراف مركز الدعوة والإرشاد، التي تهدف إلى حفظ وتعليم المتون العلمية .

وتتكون الدورة التي ستقام بجامع البازعي في حي المروج من فروع الحفظ الثلاثة للمتون وتستهدف جميع الشرائح، وتتميز بتقديم المتون العلمية مجانا، إضافة إلى توزيع الشهادات للحضور وإقامة العديد من المسابقات في هذا الشأن ، وتستمر الدورة لمدة 27 يوما يتم من خلالها حفظ ومراجعة منظومة الزمزمي في التفسير ومنظومة سلم الوصول في العقيدة إضافة إلى متني دليل الطالب في الحديث وبلوغ المرام في الحديث .

وستقدم الدورة للنساء متن الأربعين النووية ، والمنظومة الميئية في السيرة النبوية ، ولامية ابن القيم في العقيدة .