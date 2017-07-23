 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 2.47 نقطة ليقفل عند مستوى 7263.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات إكسترا، وملاذ للتأمين، وأسيج، والشرقية للتنمية، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسلاك، وولاء، وأسمنت اليمامة، وتبوك الزراعية، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 1.93%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، وباتك، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 39.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3606.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 ألف سهم تقاسمتها 191 صفقة.

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