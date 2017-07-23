غداً الإثنين: افتتاح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك

يفتتح مساء غداً الإثنين مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بإشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك وتنظيم مجمع الراقي افينيو مول والذي يهدف لتشجيع الصناعات الحرفية والأشغال اليدوية من خلال فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة وذلك لمدة 8 أيام .

تتنوع الأعمال المشاركة مابين اليدوية والأزياء والديكور والحياكة والسدو والمأكولات المختلفة بواقع 150 ركن أسرة منتجة.

وعبر رئيس اللجنة التنظيمية دخيل الشمري عن شكره لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك على رأسها الاستاذ على ال عامر لما تبذله من تعاون وتسخير للإمكانيات لخدمة هذه الفئة من خلال إقامة مثل هذه المشاريع التي تعود على الأسر بالفائدة .