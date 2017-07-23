الأمير أحمد بن فهد: الأوامر الملكية الكريمة تحقق تطلع القيادة إلى التطوير وتعزيز الأمن

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ببعد النظر، والرؤية الثاقبة للأوامر الملكية، التي ستسهم بمشيئة الله في تطوير أداء الأجهزة الأمنية والارتقاء بها، لتواكب تطلعات القيادة، في تعزيز الأمن بأعلى المعايير الأمنية.

وقال سموه بهذه المناسبة (إن هذه الأوامر تنسجم مع ما يطمح إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين، من تطوير الأجهزة الأمنية ، ولتكون سداً منيعاً ضد كل ما يعكر صفو الأمن، ويعطل مسيرة التنمية)، وأضاف سموه (لقد حاولت يد الإرهاب والغدر في المملكة أن تطال مظاهر الحياة ، لكنها لقيت العين الساهرة من المواطنين ورجال الأمن لها بالمرصاد، فمع كل ضربة تتلقاها منظمات الإرهاب، تلجأ إلى تطوير حيل الغدر وأساليبه، مما استدعى عملاً مشتركاً بين كافة الأجهزة الأمنية، تتعاون فيه فيما بينها بالمعلومات والقدرات والموارد، وتحقيقاً لرؤية سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- الذي أدرك بحكمته وبصيرته أهمية العمل الأمني المشترك منذٍ زمنٍ بعيد، وحرصاً من سيدي خادم الحرمين الشريفين أن يكون هذا العمل المشترك مبنياً على أسسٍ متينة وراسخة، حيث أمر يحفظه الله بإنشاء رئاسة أمن الدولة، لتكون الجهاز المركزي لتعزيز الأمن والعمل على مكافحة الإرهاب في الجانب المعلوماتي والجانب الميداني، لدحر هذا الداء بأسلوبٍ متطور وبتقنياتٍ عالية).

وقال سمو نائب أمير الشرقية (إن ارتباط رئاسة أمن الدولة برئيس مجلس الوزراء، يتيح للرئاسة سرعةً في اتخاذ القرار، وعملاً مباشراً في الميدان، وترشيداً للمال والوقت والجهد، وهذا بإذن الله سيعزز الأمن وسيحد من ظاهرة الإرهاب).