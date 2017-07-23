 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير
واس - الرياض

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بمهامها بمركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي / عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق .

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