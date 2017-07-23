المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بمهامها بمركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي / عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق .