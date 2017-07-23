التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا .
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة السبل الكفيلة بمكافحة الإرهاب.
ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا .
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