 ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير الأمير أحمد بن فهد: الأوامر الملكية الكريمة تحقق تطلع القيادة إلى التطوير وتعزيز الأمن غداً الإثنين: افتتاح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك الأمير سعود بن نايف: “رئاسة أمن الدولة” رؤيةٌ ثاقبة.. و”تطوير الدرعية” عمق ثقافي لحضارتنا وتاريخنا الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني في جدارية الفن التشكيلي في سوق عكاظ نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يزور محافظة تيماء ضمن برنامج “رحلة الأبطال في زيارة آثار الشمال” الأمن المصري يقتل 8 مسلحين ويضبط 5 آخرين في الفيوم والجيزة والشرقية تعليم حائل يستضيف “سفراء العزم” مدير تعليم الطائف يستقبل سفراء الحزم بدء تجربة أول قلب نابض من السيليكون امين عام نادي النهضة : مرشحي النادي يجب أن يكون هدفهم الرئيسي هو مصلحة النادي وليست لاهداف أخرى

ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة

ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا .
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة السبل الكفيلة بمكافحة الإرهاب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>