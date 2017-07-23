حاخام إسرائيلي: كل من ينفذ عملية ضد اليهود يجب أن يقتل

قال الحاخام الرئيسي في إسرائيل يتسحاق يوسف، خلال موعظته الدينية الأسبوعية التي قدمها يوم أمس السبت، في كنيس “هزديم” بالقدس المحتلة، وتم نقلها بالبث المباشر من قبل محطة راديو “كول حاي” وعبر شبكة فضائية خاصة بالكنيس، أن كل من ينفذ عملية ضد اليهود يجب أن يقتل، وعدم الاكتفاء بإصابته بجروح.

وأضاف الحاخام الرئيسي لإسرائيل: “يجب قتل المخرب وليس إصابته بجراح”، وفقاً لما نقلته وكالة “معاً” عن موقع “كيكار شبات” الإلكتروني الديني.

وجاء في فتوى الحاخام يتسحاق: “كل عربي، مخرب وجاء ليقتل، يجب أن لا يبقى على قيد الحياة ويجيب قتله وعدم إصابته بجراح فقط، وذلك بسبب مستوى الكراهية التي يحملونها”.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شدد في الأيام الماضية إجراءاته العنصرية واعتداءاته بحق الفلسطينيين والمقدسيين في القدس، والذين يتظاهرون رفضاً للإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى وفرضه تفتيشاً مشدداً على المصلين عبر بوابات إلكترونية.