 خدمة وصال للوصول للمتعففين عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خدمة وصال للوصول للمتعففين عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الدكتور الربيعة : المملكة دعمت اليمن بأكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار دولار خلال 26 شهرا الرئيس اردوغان يغادر جدة حاخام إسرائيلي: كل من ينفذ عملية ضد اليهود يجب أن يقتل ولي العهد يلتقي الرئيس التركي ويبحثان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير الأمير أحمد بن فهد: الأوامر الملكية الكريمة تحقق تطلع القيادة إلى التطوير وتعزيز الأمن غداً الإثنين: افتتاح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك الأمير سعود بن نايف: “رئاسة أمن الدولة” رؤيةٌ ثاقبة.. و”تطوير الدرعية” عمق ثقافي لحضارتنا وتاريخنا الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني في جدارية الفن التشكيلي في سوق عكاظ نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يزور محافظة تيماء ضمن برنامج “رحلة الأبطال في زيارة آثار الشمال” الأمن المصري يقتل 8 مسلحين ويضبط 5 آخرين في الفيوم والجيزة والشرقية

خدمة وصال للوصول للمتعففين عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

خدمة وصال للوصول للمتعففين عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
المناطق - الرياض - سليمان الدخيل

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تقدم خدمة لـ الوصول للمتعففين عبر موقعها الإلكتروني بيحث يقوم من لديه معرفة بأحد المحتاجين المتعففين بتدوين اسمه ورقم جواله ومعلومات خاصة عن المبلغ ليتسنى لأحد فروع الوزارة في المنطقة والمدينة القريبة من ذاك المتعفف للتواصل معه وتسهيل كل الإجراءات والخدمات له .. وهذا الدعم و الإهتمام الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين في تسهيل كل الإحتياجات و تذليل الصعاب لكل المواطنين وتقديم المساعدات لهم بأيسر الطرق.

وتعرف الخدمة بـ خدمة وصال وهي مبادرة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، تسهل الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة و بيانات التواصل، ليتم التحقق و التثبت من الحالة و في حال ثبت احتياج الحالة وفق نظام الضمان و شروطه يتم التسجيل و الالحاق في برامج الضمان الاجتماعي.
والفئات المستهدفة من فاعلي الخير الذين يملكون الاطلاع الكافي عن الحالات المتعففة و المحتاجة لخدمة معاش الضمان لايصال الحالة إلى مكتب الضمان.

https://mlsd.gov.sa/ar/query/wesal

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>