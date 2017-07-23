خدمة وصال للوصول للمتعففين عبر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تقدم خدمة لـ الوصول للمتعففين عبر موقعها الإلكتروني بيحث يقوم من لديه معرفة بأحد المحتاجين المتعففين بتدوين اسمه ورقم جواله ومعلومات خاصة عن المبلغ ليتسنى لأحد فروع الوزارة في المنطقة والمدينة القريبة من ذاك المتعفف للتواصل معه وتسهيل كل الإجراءات والخدمات له .. وهذا الدعم و الإهتمام الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين في تسهيل كل الإحتياجات و تذليل الصعاب لكل المواطنين وتقديم المساعدات لهم بأيسر الطرق.

وتعرف الخدمة بـ خدمة وصال وهي مبادرة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، تسهل الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة و بيانات التواصل، ليتم التحقق و التثبت من الحالة و في حال ثبت احتياج الحالة وفق نظام الضمان و شروطه يتم التسجيل و الالحاق في برامج الضمان الاجتماعي.

والفئات المستهدفة من فاعلي الخير الذين يملكون الاطلاع الكافي عن الحالات المتعففة و المحتاجة لخدمة معاش الضمان لايصال الحالة إلى مكتب الضمان.

https://mlsd.gov.sa/ar/query/wesal