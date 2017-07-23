مدير إعلام البيت الأبيض الجديد: سأتخذ تدابير كبيرة لوقف التسريبات

وعد مدير الإعلام الجديد في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي اليوم الأحد بانطلاقة جديدة داخل إدارة الرئيس الأمريكي، متوعداً من يتحدثون إلى الصحافة من دون إذن.

وقال ساكاراموتشي لشبكة فوكس، بعد يومين من تعيينه من جانب دونالد ترامب، “سأتخذ تدابير كبيرة لوقف هذه التسريبات”.

وأضاف “إذا لم تتوقف التسريبات سأقلص عدد المساعدين لأن هذا الأمر ليس جيداً. تحصل أمور في البيت الابيض لا يرضى عنها الرئيس وسنضع حداً لها”.

وكان اكثر وضوحا في حديث الى شبكة سي بي اس إذ قال “إذا أرادوا البقاء عليهم وقف التسريبات، إذا واصلوا التسريب ساطرد الجميع”.

ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، يبدي ترامب استياءه من التسريبات المتكررة لمساعديه الذين يعرضون لوسائل الإعلام من دون كشف هوياتهم الانقسامات الداخلية ومشاكل التنسيق والأحاديث الخاصة لترامب.

ويدير سكاراموتشي الاستراتيجية الاعلامية للحكومة فيما تتولى المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز التواصل اليومي مع مندوبي وسائل الإعلام.

وتابع المسؤول الجديد “الخبر الجيد أنه بداية جديدة للجميع، أريد أن أبني علاقات جيدة مع وسائل الإعلام التقليدية”.