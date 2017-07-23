 مسؤول أمريكي: مهمة التحالف الدولي لن تنتهي في سوريا بعد معركة الرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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مسؤول أمريكي: مهمة التحالف الدولي لن تنتهي في سوريا بعد معركة الرقة

مسؤول أمريكي: مهمة التحالف الدولي لن تنتهي في سوريا بعد معركة الرقة
المناطق - وكالات

أكد المسؤول الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن، اليوم الأحد، أن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتلي التنظيم من الرقة، أبرز معاقلهم في هذا البلد.

وصرح الجنرال روبرت جونز للصحافيين خلال زيارته مدينة عين عيسى في محافظة الرقة (شمال) بأن “داعش لن يهزم مع تحرير الرقة”.

وأضاف: “بوصفنا تحالفاً دولياً، نعلم بأن عملاً أكبر ينتظرنا هنا في سوريا”.

وتابع جونز إن “قوات سوريا الديموقراطية أثبتت أنها شريك جدير بالثقة في التصدي لداعش وسنواصل التعاون مع قوات سوريا الديموقراطية لإلحاق هزيمة نهائية بداعش”.

وقوات سوريا الديموقراطية تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، تمكن من طرد تنظيم داعش من معاقل عدة له منذ قيامه نهاية 2015.

وتمكنت هذه القوات في السادس من يونيو (حزيران) 2017 من دخول مدينة الرقة، حيث يبدي المتطرفون مقاومة شرسة.

وسئل جونز عن صعوبات الهجوم، فاكتفى بالقول إن “معركة الرقة لم تكن أكثر صعوبة من المتوقع”.

وتابع: “لا نتوقع حالياً طلب تعزيزات”، مكرراً حرص التحالف على “حماية المدنيين” الذين تحاصرهم المعارك.

وتفيد أرقام التحالف أن 603 مدنيين قضوا في ضربات في العراق وسوريا منذ بدأ عملياته نهاية 2014.

لكن منظمات غير حكومية عدة تؤكد أن الحصيلة أكبر بكثير.

فقد أحصت منظمة “إير وورز” مقتل 744 مدنياً في شهر  يونيو (حزيران) وحده جراء عمليات التحالف في البلدين المجاورين.

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