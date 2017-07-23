ترامب يدعم عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية

تم التوصل نهاية الأسبوع إلى اتفاق مبدئي في الكونغرس الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس يدعم المبادرة.

وكان مجلس الشيوخ أقر بشبه اجماع في 15 يونيو (حزيران) 2017 اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف أمس السبت.

وسيصوت مجلس النواب الثلاثاء على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها حديثاً صواريخ بالستية.

وكان البيت الأبيض متحفظاً عن القانون لأنه يهدف إلى تقييد دونالد ترامب لمنعه من رفع عقوبات مفروضة أصلاً على موسكو.

وبذلك، سيصبح الرئيس الأمريكي المتهم بالتعاطف مع فلاديمير بوتين في دائرة مراقبة الكونغرس.

وفي ضوء هذا التفاهم في الكونغرس، أعلن البيت الأبيض اليوم أن ترامب سيصادق على القانون في حال اقراره.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز لشبكة ايه بي سي “ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل”.

وحتى لو اعترض ترامب، يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين.

وصرح السناتور الديموقراطي بن كاردين لقناة فوكس “اذا لجأ الى الفيتو فسنتجاوزه”.

وفي حال اقر مجلس النواب القانون سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الارجح قبل عطلة منتصف أغسطس (آب).

لكن هذه المبادرة الأحادية من جانب الكونغرس تثير القلق في أوروبا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “إن القانون الذي يعد سببه خصوصاً اعتبارات داخلية”.

ونبه إلى أن “العقوبات تكون ذات فائدة حين يتم تنسيقها، حالياً، أن أنظمة عقوباتنا منسقة”، مبدياً قلقه من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى “نتائج غير مرغوب فيها”.

وكانت برلين احتجت خصوصاً على تضمين النص الاولي للقانون عقوبات تطال مشروع انبوب الغاز “نورد ستريم 2” الذي سيربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأشار زعيم الغالبية في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى هذا القلق، موضحاً أن النص الذي لم ينشر بعد سيظل يتيح “لحلفائنا الأوروبيين الوصول إلى موارد طاقة مهمة خارج روسيا”.