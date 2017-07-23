لجنة التنمية السياحية ببللسمر تعقد اجتماعها الاول بالمركز

عقدت لجنه التنمية السياحية ببللسمر اجتماعها الاول اليوم بمقر المركز بعد صدور موافقة سمو امير منطقة عسير على تشكيلها بحضور جميع اعضاء اللجنة وهم :

رئيس مركز بللسمر الاستاذ حسن بن فراج الشهري رئيس اللجنة

رئيس البلدية الاستاذ عبدالله بن علي بن بخاس نائب الرئيس

مدير فرع الزراعة الاستاذ مانع ال حصاده – عضو

الشيخ طراد بن علي ال مصعفق – عضو

العميد سعيد بن احمد ال يعن الله – عضو

الاستاذ علي بن سعيد ال مسلط -عضو

الاستاد علي بن سعيد بن نغموش -عضو

الاستاذ متعب بن عبدالله بن صياد – عضو

الاستاذ سعد بن محمد بن سحيم – امين

وقد استهل الاجتماع رئيس المركز بكلمه حمد الله وشكره على نعمه واهمها نعمة الاسلام والامن والامان في ضل حكومتنا الرشيده وتوجيهات واشراف امير المنطقة وسمو نائبه الكريم ،،

واكد على ضرورة تقديم افضل وسائل الجذب السياحي للمصطافين والمقيمين وبذل كل الجهود في الاستفاده من الطبيعة الخلابة والاجواء المعتدلة في هذا الوقت من العام ،،

ثم ابدا رئيس البلدية ومدير فرع الزراعة استعدادهما لخدمة اللجنة والمنطقة وتسخير جميع الامكانات المتاحة في سبيل تنشيط السياحة بالمنطقة والترفية على الاهالي والمصطافين خلال فترة الصيف خاصه وعلى مدار ايام العام ،،

ثم تم استعراض جدول الاعمال حيث تم مناقشه العديد من الجوانب وتشكيل بعض اللجان الفرعية التي تسهل عملها وتجعلها اكثر فاعلية ودقة في التنظيم ،،

وتم اختيار رؤساء لها وهي كالتالي

اللجنة الثقافية : برئاسة الشيخ طراد بن مصعفق

اللجنة الإعلامية : برئاسة الأستاذ علي بن سعيد بن مسلط

اللجنة الرياضية : برئاسة الأستاذ علي بن نغموش

لجنة التراث والمتاحف : برئاسة الأستاذ متعب بن صياد

لجنة تنظيم الاحتفالات والمناسبات : برئاسة الأستاذ سعد بن سحيم

لجنة مهرجان البر : برئاسة العميد سعيد بن احمد وبإشراف فرع الزراعة .

وتعتبر هذه اللجان في ورش عمل مفتوحه ومستمرة لتشكيل أعضاء لجانهم حتى موعد الاجتماع القادم الذي تقرر في 11/10 ان شاء الله ،،

وتم طرح بعض الفعاليات للنقاش منها ماهو قائم ومنها ماهو تحت التنفيذ وماهو تحت الدراسة مثل :

– مهرجان التسوق والترفيه بمطل ذبوب

– مهرجان البر

– احتفالات اليوم الوطني

– الدورات الرياضية

– مسابقات الجري والدراجات

– الطيران الشراعي

– معرض للفنون التشكيلية

– استعراض الفروسية

– ملتقى الصيف السنوي

– وغيرها من المناشط التي ستستقبلها اللجنة

كما اعتمدت اللجنة الشعار المقدم كهدية للجنة من الفنان التشكيلي المبدع الأستاذ حسين بن احمد بن وزي الله كشعار دائم لها ،،

وقد خصص مقر اللجنة بالمركز وتحت اشراف رئيسها ،.،

وتم اختتام الاجتماع واستكمال باقي الملفات في الجلسة القادمة .