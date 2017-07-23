خادم الحرمين الشريفين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر السلام بجدة اليوم، معالي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رتبته الجديدة، عقب صدور أمره – رعاه الله – بترقيته لرتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – معاليه متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، رفع معالي الفريق أول ركن سهيل المطيري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلا الله أن يعينه على أداء المهام الموكلة له، وأن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .