 خادم الحرمين الشريفين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة

خادم الحرمين الشريفين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة
واس - جدة

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر السلام بجدة اليوم، معالي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رتبته الجديدة، عقب صدور أمره – رعاه الله – بترقيته لرتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – معاليه متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
من جهته، رفع معالي الفريق أول ركن سهيل المطيري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلا الله أن يعينه على أداء المهام الموكلة له، وأن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

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