الحكومة اليمنية تسلم الصليب الأحمر قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون ‏الإنقلابيين

سلمت الحكومة اليمنية، قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الإنقلابيين إلى ‏منظمة الصليب الأحمر الدولية.‏

وأوضح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه اليوم في عدن رئيس المنظمة الدولية ‏بيتر مولر، أن عدد المحتجزين والمخفيين في سجون الإنقلابيين بلغ أكثر من 3000 سجين ‏ومعتقل ومخفي بينهم أطفال زُج بهم إلى ساحات القتال واستخدموا كدروع بشرية، وفقا لما ‏ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وأبدى رئيس الوزراء اليمني، استعداد حكومته لتبادل جميع الأسرى بشكل كامل وكلي مع ‏المليشيات الانقلابية، بنسبة مائة في المائة وعبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مبينًا أن ‏المليشيات الانقلابية تواصل رفضها لقرار مجلس الأمن والمتعلق بإطلاق سراح المعتقلين ‏وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب ‏وجميع المعتقلين الآخرين.‏

وأثنى بن دغر ، على قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي والمشاركة ‏الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ اليمن من التمدد الإيراني في المنطقة وإسقاط ‏الشرعية المنتخبة من قبل الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي والصليب الأحمر أن لا يقبلوا ‏بالفوضى والانقلاب على الدولة والوقوف إلى جانب الحق والضغط على المليشيات الانقلابية ‏بالانصياع لتنفيذ مرجعيات الحل في اليمن.‏

وأكد أن معاناة اليمنيين تنتهي بإزالة أسباب وآثار الانقلاب وما ترتب عليه والحل ‏يمكن في الرجوع إلى الحوار المبني على المرجعيات المتفق عليها.‏

من جانبه، أشاد المسوؤل الدولي بالتطور الملحوظ في تطبيع الحياة وتوفر الأمن والاستقرار ‏في مدنية عدن ، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر سوف سيستمر في دعمه وتوسيعه لجهود ‏الاغاثة في اليمن. ‏

وقال إن منظمة الصليب الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا في إزالة آثار الحرب في اليمن ودعم ‏مشاريع المياه والصحة والبيئية ومساعدة السكان للتغلب على معاناتهم.‏