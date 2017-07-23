مجلس الوزراء اليمني يثني على الجهود التاريخية لدول التحالف في دعم الشرعية

أثنى مجلس الوزراء اليمني، على الجهود التاريخية التي تقدمها دول التحالف العربي الذي تقوده ‏المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في دعم ‏الحكومة الشرعية في مواجهة الإنقلابيين.‏

وثمن المجلس في اجتماع له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المواقف السياسية ‏والعسكرية للتحالف العربي والتي قال إنها تنطلق من روح العروبة والإدراك الحقيقي بوحدة ‏المصير المشترك الذي تطلب اتحاداً وتحالفاً عربيا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.‏

وأكد رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر أن الحرب مع العدو لازالت مستمرة ، داعيًا إلى ‏تكثيف الجهود وضرورة الاصطفاف الوطني مع الجيش الوطني والتحالف العربي، وفقا لما ‏ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وشدد بن دغر على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة للدفاع عن الشعب اليمني الذي ‏يعاني من ممارسات وصلف المليشيات الانقلابية التي نالت من النسيج الاجتماعي ودمرت ‏مجمل مؤسسات الدولة وعبثت بالأموال العامة وسخرتها لتحقيق أهدافها في النيل من الشعب ‏والوطن. ‏