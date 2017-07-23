 مجلس الوزراء اليمني يثني على الجهود التاريخية لدول التحالف في دعم الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس الوزراء اليمني يثني على الجهود التاريخية لدول التحالف في دعم الشرعية

مجلس الوزراء اليمني يثني على الجهود التاريخية لدول التحالف في دعم الشرعية
واس - عدن

أثنى مجلس الوزراء اليمني، على الجهود التاريخية التي تقدمها دول التحالف العربي الذي تقوده ‏المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في دعم ‏الحكومة الشرعية في مواجهة الإنقلابيين.‏
وثمن المجلس في اجتماع له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المواقف السياسية ‏والعسكرية للتحالف العربي والتي قال إنها تنطلق من روح العروبة والإدراك الحقيقي بوحدة ‏المصير المشترك الذي تطلب اتحاداً وتحالفاً عربيا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.‏
وأكد رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر أن الحرب مع العدو لازالت مستمرة ، داعيًا إلى ‏تكثيف الجهود وضرورة الاصطفاف الوطني مع الجيش الوطني والتحالف العربي، وفقا لما ‏ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏
وشدد بن دغر على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة للدفاع عن الشعب اليمني الذي ‏يعاني من ممارسات وصلف المليشيات الانقلابية التي نالت من النسيج الاجتماعي ودمرت ‏مجمل مؤسسات الدولة وعبثت بالأموال العامة وسخرتها لتحقيق أهدافها في النيل من الشعب ‏والوطن. ‏

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