أثنى مجلس الوزراء اليمني، على الجهود التاريخية التي تقدمها دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية في مواجهة الإنقلابيين.
وثمن المجلس في اجتماع له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المواقف السياسية والعسكرية للتحالف العربي والتي قال إنها تنطلق من روح العروبة والإدراك الحقيقي بوحدة المصير المشترك الذي تطلب اتحاداً وتحالفاً عربيا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.
وأكد رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر أن الحرب مع العدو لازالت مستمرة ، داعيًا إلى تكثيف الجهود وضرورة الاصطفاف الوطني مع الجيش الوطني والتحالف العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد بن دغر على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة للدفاع عن الشعب اليمني الذي يعاني من ممارسات وصلف المليشيات الانقلابية التي نالت من النسيج الاجتماعي ودمرت مجمل مؤسسات الدولة وعبثت بالأموال العامة وسخرتها لتحقيق أهدافها في النيل من الشعب والوطن.
مجلس الوزراء اليمني يثني على الجهود التاريخية لدول التحالف في دعم الشرعية
أثنى مجلس الوزراء اليمني، على الجهود التاريخية التي تقدمها دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية في مواجهة الإنقلابيين.
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