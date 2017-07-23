تعليم حائل يستقبل أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود في مطار حائل

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد مساء اليوم الأحد الموافق 29/10/1438هـ سفراء العزم من أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود وذلك في مطار حائل الإقليمي بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ خالد صالح البليهي ومدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ بدر نشاء الرشيدي ومنسق البرنامج الأستاذ مانع الشبرمي وممثل الأندية الصيفية الأستاذ فريح الدحيلان ويضم الوفد الزائر رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة سراة عبيدة الأستاذ مشبب آل مانع ومجموعة من أبناء أبطال الحد الجنوبي أستقبلهم وفد طلاب تعليم حائل بكل حفاوة وبالورود واتجهوا لمقر إقامتهم بفندق أروناني ومعد لهذه الفئة الغالية على قلوبنا برنامج حافل طوال فترة اقامتهم .