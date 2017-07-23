 تعليم حائل يستقبل أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود في مطار حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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تعليم حائل يستقبل أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود في مطار حائل

تعليم حائل يستقبل أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود في مطار حائل
المناطق - حائل

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد مساء اليوم الأحد الموافق 29/10/1438هـ سفراء العزم من أبناء محافظة سراة عبيدة بالورود وذلك في مطار حائل الإقليمي بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ خالد صالح البليهي  ومدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ بدر نشاء الرشيدي ومنسق البرنامج الأستاذ مانع الشبرمي وممثل الأندية الصيفية الأستاذ فريح الدحيلان ويضم الوفد الزائر  رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة سراة عبيدة الأستاذ مشبب آل مانع ومجموعة من أبناء  أبطال الحد الجنوبي أستقبلهم وفد طلاب تعليم حائل بكل حفاوة وبالورود واتجهوا لمقر إقامتهم بفندق أروناني ومعد لهذه الفئة الغالية على قلوبنا برنامج حافل طوال فترة اقامتهم .

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