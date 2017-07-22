 أمير الكويت يستقبل أردوغان في ثاني محطاته الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يستقبل أردوغان في ثاني محطاته الخليجية

أمير الكويت يستقبل أردوغان في ثاني محطاته الخليجية
المناطق - وكالات

استقبل أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، بدار سلوى، مساء الیوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائیة التي تربط دولة الكويت بالجمھورية التركیة وسبل تعزيزھا وتنمیتھا على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبین الصديقین، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، إلى الكويت قادماً من السعودية في ثاني محطات جولته الخليجية.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من كبار مسؤولي الدولة في استقبال الرئيس التركي بمطار الكويت.

ويذكر أن أردوغان التقى، خلال زيارته السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

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